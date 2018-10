Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Opnieuw problemen bij de Botlekbrug

De Botlekbrug in de A15 is donderdagavond voor de tweede keer op één dag in beide richtingen dicht. De slagboom is kapot gereden en ligt op de andere weghelft.

Monteurs zijn onderweg om de slagbomen te herstellen. Hoe lang het gaat duren voor de weg weer open kan, is nog niet duidelijk. Donderdagmiddag kampte de brug ook met problemen . Ook toen waren de slagbomen kapotgereden.

Lees ook: Slagbomen Botlekbrug kapot: weg weer vrij