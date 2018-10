Deel dit artikel:













Herrie maakt meer kapot dan je lief is Foto: Pixabay

Van te veel en te hard omgevingsgeluid kun je ziek worden. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat ruim een derde van de huizen in Nederland op een te lawaaierige plek staat. Ook in Rotterdam-Rijnmond is meer herrie dan goed voor ons is.

"De meters slaan vooral in een grote stad zoals in Rotterdam of naast een drukke snelweg of windturbines flink uit", zegt Imco Janssen van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Stress en slaaptekort Als milieu- en gezondheidsadviseur weet Janssen dat je hartklachten en een hoge bloeddruk kunt krijgen van constante geluidsoverlast. Aad en Rina Broeder uit Rotterdam-Hilligersberg beamen dat en hebben veel stress en een groot slaaptekort door herrie van hun buren. "Het terras van een pizzeria grenst direct aan onze achtertuin en we horen tot laat in de avond gebabbel, gelal en muziek. We ontvluchten nu steeds vaker ons huis om even weg te zijn uit de herrie", vertelt Rina Broeder. Herstellen En dat is ook precies het advies van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Janssen: "Probeer je af te sluiten voor de herrie en zoekt ook vaker de rust op om te kunnen herstellen."