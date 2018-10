Deel dit artikel:













Van Adrie tot Adrie: André Hoekstra bezig aan twintigste seizoen als assistent-trainer bij Excelsior André Hoekstra

Het begon allemaal in 1999, aan de zijde van toenmalig trainer Adrie Koster. Inmiddels, bijna twintig jaar later, is André Hoekstra bezig aan zijn twintigste seizoen als assistent bij Excelsior. Huidig hoofdtrainer Adrie Poldervaart is de dertiende coach met wie hij samen op de bank zit.

"Het is sinds het begin fysiek gezien allemaal wel wat minder geworden", begint Hoekstra. "Maar ik heb me in al die jaren denk ik wel ontwikkeld tot een goede assistent-trainer. Ik hoop dat we met Excelsior aan de vooravond staan van een stabiele eredivisieclub. We zitten er nu natuurlijk al vijf jaar in, maar eigenlijk is onze begroting nog te laag om van echte stabiliteit te spreken." Hoekstra werkte logischerwijs samen met honderden verschillende spelers bij Excelsior. Het is daarom niet eenvoudig om zijn favoriete basiself op papier te zetten, maar hij doet toch een poging. "Op doel ga ik voor onze huidige keeper Sonny Stevens, omdat hij qua potentie heel ver kan komen." Benieuwd naar de volledige basiself van André Hoekstra? Bekijk dan hierboven de volledige reportage van verslaggever Frank Stout met de assistent-trainer. Vrijdag staat FC Rijnmond, op locatie in Kralingen, geheel in het teken van Excelsior.