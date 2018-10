Nida stelt vragen over parkeerdruk winkelstraat Rotterdam-Zuid

De fractie van Nida gaat vragen stellen aan het Rotterdamse college over de parkeerdruk aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid. Volgens winkeliers is er nauwelijks parkeerplek voor klanten en zien ze hun omzet dalen.

Bij de ondernemers in de Wolphaertsbocht is parkeren gratis, terwijl in de omliggende straten betaald moet worden om te parkeren. Veel mensen uit de buurt kiezen er dan ook voor om hun auto gratis in de Wolphaertsbocht te zetten.



De winkeliers aan de Wolphaertsbocht pleiten nu voor betaald parkeren in de straat om de parkeerdruk te verlagen. Volgens de gemeente is er tot twee keer toe onderzoek gedaan naar draagvlak voor betaald parkeren in de straat. Daaruit bleek dat er onder zowel bewoners als ondernemers geen behoefte was aan betaald parkeren.

"We willen graag weten wanneer die onderzoeken zijn uitgevoerd", zegt burgerraadslid Bas van Noppen van Nida. "De situatie kan de afgelopen tijd zijn verergerd, waardoor er wellicht opnieuw onderzoek moet worden gedaan naar het draagvlak voor betaald parkeren."

Pal voor de deur van de ondernemers is nu een blauwe zone. Automobilisten mogen daar gratis een uur parkeren en moeten daarna het vak weer verlaten. Maar volgens ondernemers lappen automobilisten de regels aan hun laars en wordt er door de gemeente niet gehandhaafd.

De gemeente ontkent dat er niet gehandhaafd wordt, maar zegt wel dat voor de controles speciale BOA's nodig zijn. "Onze capaciteit met betrekking tot die groep ambtenaren is beperkt", zei een woordvoerder van de gemeente eerder.

Van Noppen wil daar graag meer over weten. "Volgens de ondernemers wordt er niet gehandhaafd en de gemeente zegt dat er te weinig BOA's zijn voor controles op de blauwe zone. Dat betekent dat er gezocht moet worden naar een andere oplossing."