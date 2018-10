Rechter moet oordeel vellen over geschil watertaxi

De rechter moet de knoop doorhakken: mogen medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam ook schipper zijn op een watertaxi? Het Havenbedrijf vindt de situatie ongewenst. De medewerkers zien het probleem niet.

Een paar weken geleden stonden beide partijen voor de rechter. Het Havenbedrijf wil dat de negentien medewerkers stoppen met hun nevenactiviteiten, omdat er sprake kan zijn van belangenverstrengeling. Ze moeten tijdens het bijklussen op de watertaxi voldoen aan verkeersregels op het water, die worden getoetst door medewerkers van het Havenbedrijf.



De zaak kwam aan het rollen na een ongeluk in mei van dit jaar. Toen kwam een watertaxi in botsing met een sloep. Twaalf mensen raakten te water. Dit keer was het niet het geval, maar de volgende keer zou ook een bijklussende werknemer van het Havenbedrijf betrokken kunnen zijn.



De rechter gaf het Havenbedrijf en de negentien kapiteins tot 11 oktober om tot een overeenkomst te komen. Tot een onderlinge oplossing kwam het niet. Daarom moet de rechter binnenkort een oordeel vellen.