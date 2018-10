Deel dit artikel:













Rotterdammer Kaj Gorgels wint Televizier Talent Award Kaj Gorgels. Foto: ANP / KIPPA / Jeroen Jumelet

De Rotterdamse YouTuber en presentator Kaj Gorgels is donderdagavond in de prijzen gevallen tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in Amsterdam. Gorgels won de Televizier Talent Award 2018.

De Rotterdammer werd onder meer bekend door zijn uit de hand gelopen hobby, 'Kaj's Typetjes'. In deze filmpjes kruipt hij in de huid van zelf verzonnen personages. Op sociale media zijn deze filmpjes al enkele jaren een groot succes. In 2017 deed hij mee aan het televisieprogramma Expeditie Robinson, dat donderdag genomineerd was voor de Gouden Televizier-Ring. Hij wist destijds de finale te halen. In de strijd om de Televizier Talent Award liet Gorgels donderdag oud-politiewoordvoerder Ellie Lust en vlogger Nienke Plas achter zich.