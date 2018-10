Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Oud-Feyenoord en Excelsior speler Harbuzi overleden Feyenoord en Excelsior

De Zweedse middenvelder Labinot Harbuzi is donderdag op slechts 32-jarige leeftijd overleden. Hij zou donderdagochtend thuis in elkaar zijn gezakt. De aanvallende middenvelder speelde een paar jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord en werd in het seizoen 2004-2005 verhuurd aan Excelsior.

Na zijn verblijf in Nederland keerde Harbuzi terug naar Zweden om te gaan spelen voor Malmö FF. Daarna kwam hij nog in actie voor Gençlerbirliği SK, Manisaspor, Syrianska FC, KSF Prespa Birlik en Malacca United SA, waar hij zijn loopbaan twee jaar geleden afsloot.