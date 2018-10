Deel dit artikel:













Jongste Dordtse horecaondernemer overwint kanker Dennis van Buuren

"Andere mensen vinden je zielig, maar gaan gewoon door met het leven. Ik heb getracht daarbij zoveel mogelijk aan te haken en dat is aardig gelukt. De kanker is overwonnen, zo mag je dat wel stellen." Aan het woord is Dennis van Buuren.

Amper twee maanden geleden maakte de jongste horecaondernemer van Dordrecht (22) wereldkundig dat er lymfeklierkanker bij hem geconstateerd was. Strijdvaardig kondigde hij direct aan niet ziek thuis te gaan zitten.

Dat laatste lukte niet altijd. "In zo'n periode met chemokuren heb je momenten dat je je erg slecht voelt. Maar zodra dat voorbij was, ging ik weer aan het werk." Er stonden chemokuren gepland tot in januari, maar die slaan zo goed aan dat hij op 22 oktober de laatste krijgt. Nog geen twee jaar geleden nam hij de populaire, maar enigszins ingeslapen Visser's Poffertjessalon aan de Groenmarkt over. Hij verbouwde het pand met respect voor de historische elementen en blies de zaak met succes nieuw leven in. Boek

Na de onheilstijding verloor Van Buuren z'n energie niet. Hij kondigde meteen aan zijn ziekte op een ondernemende manier te benaderen. Een boek met zijn verhaal over de ziekte was de planning, zei hij afgelopen zomer tegen RTV Rijnmond. "Ja, ik schrijf er inderdaad een boek over", bevestigt hij. "Ik loop wel twee weken achter. En de ambities voor een tweede zaak zijn er zeker nog." Waar altijd een weelderige bos krullen zat, zit nu een pet: "Maar aan het eind van het jaar hoop ik dat er weer haar zit. Of het boek dan ook uitkomt? Geen idee, het kan. Maar het kan ook nog een jaar duren. Het komt in elk geval."