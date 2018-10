EK Korfbal voor Nederland nog niet geslaagd bij alleen goud: 'Hebben onszelf meer doelen gesteld'

Aankomende zaterdag begint in Friesland het EK Korfbal. Met tot nu toe altijd het Nederlandse korfbalteam als winnaar, zijn zij ook dit jaar vanzelfsprekend weer de grote favoriet voor de titel. Zaterdagavond komt de ploeg van bondscoach Wim Scholtmeijer in actie tegen Catalonië.

Het team is al meerdere weken bij elkaar, om zich optimaal voor te bereiden. Zo ook spelers Olav van Wijngaarden en Laurens Leeuwenhoek. "Het internationale korfbal gaat langzaam vooruit", begint Leeuwenhoek. "Maar wij maken wel reuzenstappen in vergelijking met de landen onder ons."

"We zijn elke week bezig met elkaar en het niveau gaat flink omhoog", vult Van Wijngaarden hem aan. "We hebben onszelf meerdere doelen gesteld, onder andere uit 50% van onze aanvallen scoren. Bovendien willen we aan de buitenkant een schotpercentage halen van minimaal 33%. Uiteindelijk gaat het korfbalniveau dan omhoog en laat je echt wat zien aan de mensen."

Bekijk hierboven de volledige interviews van verslaggever Frank Stout met Olav van Wijngaarden en Laurens Leeuwenhoek.