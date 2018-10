De ingehouden woede van Jaco van Heijst uit Vlaardingen komt naar de oppervlakte als hij vertelt wat hem de afgelopen vijf jaar is overkomen. Een verhaal over gevaarlijk werk, ziekte, financiële nood en het halen van zijn recht. "Mijn kinderen zeggen: Pa, als jij doodvalt, procederen wij verder. Dus ze komen niet van mij af."

De nu 53-jarige werknemer van de gemeentelijke begraafplaats Hofwijk in Rotterdam werd in 2013 ziek. Volgens Jaco als gevolg van het werken met het schoonmaakmiddel Biomos. "Ik maakte grafstenen schoon met dat middel. Ik werd op pad gestuurd met een hogedrukspuit zonder beschermende kleding. Er werd gezegd dat Biomos een bacterie was, die je zonder bescherming kon spuiten."

Veel later kwam Jaco erachter dat hij zich beter had moeten beschermen: "Ik had een veiligheidsbril moeten hebben, een rubberen pak met rubberen handschoenen en een gasmasker", vertelt hij.

Toen hij ziek werd, stelde de dokter bij hem astma en de longziekte COPD vast. Longarts Jos Rooijackers: "Er is een luchtwegvernauwing bij Jaco veroorzaakt door het schoonmaakmiddel. Het spul werd door de hogedrukspuit verneveld en kwam zo gemakkelijk in zijn longen terecht. Hij heeft het bovendien in een veel te hoge concentratie gebruikt."

Schulden

Zijn werkgever, de gemeente Rotterdam, kortte Jaco als langdurig zieke medewerker op zijn salaris. Daardoor kon hij moeilijk rondkomen met zijn gezin met vier opgroeiende kinderen. Maar ook nu heeft Jaco nog steeds schulden als gevolg van die korting.

"Ik heb twee jaar lang met 900 euro per maand moeten rondkomen", legt Jaco uit. "Ik werd gekort, maar het brutoloon bleef onveranderd. En dus kon ik niet aankloppen bij de Voedselbank of bijzondere bijstand."

Via de rechter vocht hij voor behoud van zijn volledige salaris. De bestuursrechter gaf hem vorige maand in hoger beroep voor de tweede keer gelijk.

"Het staat nu vast dat het echt een beroepsziekte is en dat Jaco schade heeft ondervonden van die beroepsziekte", zegt longarts Rooijackers.

Ontslagen

Vlak voor de uitspraak van het hoger beroep kreeg Jaco bericht dat hij na 27 werkjaren bij de gemeente Rotterdam per 4 november is ontslagen. "Ik word ontslagen, maar eigenlijk kan dat niet. In de uitspraak staat namelijk duidelijk dat ík geen schuld heb en dat de gemeente Rotterdam honderd procent schuldig is. Bovendien heeft de gemeente zorgplicht."

Tot dusver heeft de gemeente na de uitspraak nog niets van zich laten horen en dat steekt Jaco. Die uitspraak liegt er niet om. En na 21 dagen nog niets van je laten horen: schaam je."

Ook Rooijackers begrijpt niets van de opstelling van Jaco's werkgever. "Dat is het trieste van deze zaak. Je zou hopen dat de werkgever hier zijn verantwoordelijkheid neemt, zeker als het een overheidsorganisatie is. Jaco is nu vijf jaar bezig met procederen, maar ik ben bang dat er nog meer rechtszaken nodig zijn. Ik weet hoeveel jaar het duurt om dit op een ordentelijke manier te regelen."

Jaco hoopt dat ze op het Rotterdamse stadhuis wakker worden. "En dat er iemand is die contact met me opneemt, of met mijn advocaat. Dat we eens om de tafel gaan zitten, want ontslaan is zo makkelijk. Maar ze komen niet van me af."

Jaco's gezondheid wordt niet meer beter, legt hij uit. "Op het moment dat ik ga lopen, kan ik niet meer praten met je. Ik ben gauw toe aan zuurstof, maar dat wil ik niet. Ik probeer zo lang mogelijk door te gaan."

In gesprek

De gemeente Rotterdam zegt in een reactie dat ze de uitspraak van de CVbR eerst goed willen bestuderen. Daarna gaat de gemeente op korte termijn opnieuw met elkaar in gesprek.

Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt op dit moment geen Biomos gebruikt. Na deze rechterlijke uitspraak in de zaak van Jaco van Heijst vraagt de gemeente zich af of het in de toekomst kan doorgaan met het gebruik van het middel. Ook wordt gekeken naar mogelijke alternatieven.