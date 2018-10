Geef je mening: help jij mensen in je omgeving te weinig of juist te veel?

Een container bij de weg zetten voor je oude buurman. Je zus helpen met de computer. Of je vader naar de dokter brengen? Rijnmonders helpen elkaar op allerlei manieren, al is dat niet voor iedereen een optie.

Misschien ben je zelf degene die hulp nodig heeft, of zit je leven zo vol dat je op dit moment genoeg hebt aan je eigen leven.



Als RTV Rijnmond en NOS zijn wij benieuwd naar hoe jij hiermee omgaat. Waarom help je soms mensen, of juist niet, en door wie word jij weleens geholpen?



Doe je mee? Vul hier een vragenlijst in van ongeveer vijf minuten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research. De resultaten zullen we over een paar weken presenteren, op Rijnmond.nl en in onze uitzendingen.