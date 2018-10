Jager Polak tot ridder geslagen

Het lijkt een scène uit lang vervlogen tijden, maar zaterdag wordt jager Dirk-Jan Polak uit Poortugaal officieel tot ridder geslagen. Hij treedt dan toe tot het Nederlands Riddergenootschap Sint Hubertus. Dat is een hele eer.

Wie aan ridders denkt, ziet blinkende harnassen, jonkvrouwen en toernooien, maar dat is bij Sint Hubertus allemaal niet aan de orde. Ridder-zijn in de 21ste eeuw draait om ridderlijkheid. En bij een jachtorde als Sint Hubertus heet dat dan weidelijkheid, het eerbiedigen van mens, dier en leefomgeving.

Wat dat inhoudt staat in een erecode waar alle leden zich aan moeten houden. Ridders 'onderschrijven dat de mens zijn leefmilieu zo mag beheren dat een optimale benutting, zowel geestelijk als materieel mogelijk is, mits de natuurlijke waarden en bestanddelen in al hun verscheidenheid niet blijvend worden aangetast.'

Hollands Wild

Die code is Dirk-Jan Polak op het lijf geschreven. Polak is initiatiefnemer van Hollands Wild, een label voor de promotie van ganzenproducten. Het idee is dat in het wild geschoten ganzen volledig worden gebruikt, van het vlees tot aan de huid en de poten.

Reden voor het riddergenootschap om Polak toe te laten. Hij was al aspirant-ridder, geselecteerd door een van de huidige ridders van de jachtorde, Ridder Sabeth de Clerq. Zaterdag vindt de ‘intronisatie’ plaats in Oirschot.

De inhuldiging begint met jachthoorngeschal op de markt voor de basiliek. Daarna wordt de ceremonie in de kerk voortgezet. Onder meer de Sint Hubertusmars zal klinken. Na afloop is er een banket.