Gesjeesde Maritiem ingenieur houdt Lightshipcider ten doop

De stadsgefratste zoetzurige ciderbierwijn van de Rotterdamse ciderprovider annex cideroloog Wout Bijl is naar eigen zeggen ontdaan van alle boere- , en dus zwaar op de hand,-venijn.

De 5,4 procents-alcohol-cider klokt, kunnen we hier, ondanks de officiele doop-evenementerie bij de Kaapse Fenix Food-Factory vrijdagavond zeven uur, in vertrouwen wel ontvouwen, heerlijk licht weg.

Voordat het plichtplegingen mogen afgeblust met de ongetwijfeld vanaf morgen rijkelijk in het rondsproeiendvloeiende druivengist-dorstlesser van voorheen rankrijptrijpe wijngein in pil- en nu dus mousserend in flesvorm, toetst de liefst liquid lunchende food- and beveragevlogger Jack F Kerklaan Bijl's goudgele proeve van bottelbekwaamheidsvlijt.....