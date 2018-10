Deel dit artikel:













'Schiedam, doe wat tegen de overlast van Rotterdam Airport'

Rotterdam The Hague Airport voert 'sluipend' het aantal vluchten op. Vooral 's nachts wordt er vaker gevlogen, zeggen omwonenden in Schiedam. Ze schrijven aan de Schiedamse gemeenteraad dat de luchthaven goed in de gaten moet worden gehouden.

Bewonersorganisaties merken steeds vaker dat Rotterdam The Hague Airport de grenzen opzoekt. Zo mag er na 23:00 uur niet worden gevlogen. Maar vliegtuigen die vlak voor dat tijdstip staan gepland, landen vaak later door vertragingen eerder op de dag. Dat is slecht voor de nachtrust van de omwonenden, schrijven de organisaties in de brief. Daar komt bij dat de aanvliegroutes niet ideaal zijn en vaak onnodig boven woonwijken liggen. Overloopveld De gemeente Schiedam moet daar wat aan doen, vinden de omwonenden. Het toezicht moet beter, schrijven ze. Ook moet Schiedam ervoor zorgen dat Rotterdam The Hague Airport geen overloopveld van Schiphol wordt. De gemeente Schiedam moet daar wat aan doen, vinden de omwonenden. Het toezicht moet beter, schrijven ze. Ook moet Schiedam ervoor zorgen dat Rotterdam The Hague Airport geen overloopveld van Schiphol wordt. De luchthaven heeft plannen om uit te breiden. Daartegen bestaat veel verzet. In juni demonstreerden omwonenden, politieke partijen en milieuorganisaties nog tegen de plannen.