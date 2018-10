Deel dit artikel:













Rector islamitische universiteit weer vast voor fraude Islamitische Universiteit Europa in Rotterdam

De rector van de Islamistische Universiteit van Europa in Rotterdam is opnieuw aangehouden voor fraude. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) verdenkt de man van valsheid in geschrifte en verduistering. In 2016 was hij al eens opgepakt voor fraude met giftenaftrek. Die zaak moet nog voor de rechter komen.

Woensdag doorzochten medewerkers van de FIOD en de politie het huis van de rector. Ook keken ze in het pand van de imamopleiding aan de Statenweg. Er is contant geld en administratie meegenomen. De man is eind 2016 ook al eens vast gezet. Hij kwam vrij op voorwaarde dat hij zich niet meer zou bemoeien met de financiën of de administratie van de universiteit. Maar dat deed hij toch. Politie, justitie en de FIOD deden daarna onderzoek en het bleek dat er, na de voorlopige vrijlating van de man, opnieuw geld was verdwenen bij de universiteit. De FIOD denkt dat er genoeg aanwijzing is om de man opnieuw vast te houden. De rechter-commissaris doet daar vrijdag uitspraak over.