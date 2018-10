Opnieuw vertraging bij APM Terminal

Vrachtwagenchauffeurs moeten vrijdag rekening houden met langere wachttijden bij APM Terminal 1 op de Maasvlakte. Het personeel van de containerterminal zit tussen 11:00 en 13:00 uur in de kantine, waar de directie het personeel bijpraat over de cao-onderhandelingen.

De gesprekken over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst zorgen de laatste tijd voor onrust bij beide terminals van APM.

Verder zijn de gemoederen verhit omdat de directie van APM een streep heeft gehaald door de mogelijkheid voor personeel van APM Terminal 1 om door te stromen naar Terminal 2.

De concessie van Terminal 1 loopt in 2025 af. Voor het personeel ervan was er de zekerheid dat ze konden doorstromen naar Terminal 2. Maar die toezegging is van tafel.