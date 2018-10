Politie haalt drugsdealer van straat in Vlaardingen

De politie heeft in Vlaardingen een 20-jarige Rotterdammer en een 38-jarige Vlaardinger aangehouden op verdenking van handel in drugs.

Afgelopen dinsdag hield de politie het tweetal aan in de Vlaardingse wijk Vettenoordsepolder. Surveillerende agenten zagen een vermoedelijke drugsdeal in de Pieter Karel Drossaartstraat.

Ze hielden de mannen aan en in een auto lagen drugs en muntgeld. Wat voor drugs de mannen bij zich hadden, is niet bekend gemaakt.

Het politietoezicht in de Vettenoordsepolder is al een tijd verscherpt nadat bewoners hadden geklaagd over drugsoverlast in hun wijk.