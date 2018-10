Podcast: 'Van Bronckhorst mag nooit worden ontslagen'

Je zou zeggen dat er tijdens een eredivisie-vrij weekend weinig te besproken valt, maar niks blijkt minder waar. Tijdens de wekelijkse podcast hebben de sportverslaggevers van RTV Rijnmond genoeg te besproken. Onder meer over Feyenoord-trainer, die 'nooit mag worden ontslagen.'

Het is de mening van verslaggever Frank Stout en hij wordt bijgestaan door Ruud van Os. "Ik ben sowieso geen fan van trainers ontslaan, want dat lost meestal niks op." Dirk Beers vult aan: "Ik denk niet dat een andere trainer Feyenoord ineens kampioen gaat maken. Maar er zijn weinig spelerswisselingen geweest. Dan wil je zien dat er verbetering zichtbaar is in het spel. Maar je kan al anderhalf seizoen weinig ontwikkeling herkennen in het spel. Dan is het logisch dat mensen opmerken dat er meer in zit dan Feyenoord nu laat zien."

Slechte fase Ajax en PSV

Sinclair Bischop weet niet hoe Feyenoord zich gaat ontwikkelen. "Ajax en PSV gaan ook nog een slechte fase tegemoet." "Wat is een slechte fase?", countert Frank Stout. "Zij gaan nooit zeven keer achter elkaar verliezen. Er zit veel meer kwaliteit in die selectie.""Klopt", reageert Bischop, "maar wat gebeurt er als er bij hen een slechte fase komt? Laten we niet vergeten dat het deze competitie al had kunnen breken bij PSV. Je moet voorzichtig zijn om nu al conclusies te trekken."

Het viertal sprak ook uitgebreid over vergeten talenten van Feyenoord, over het Nederlands elftal en wie er naast De Jong en Wijnaldum op het middenveld moet spelen. Natuurlijk gaat het ook over de Keuken Kampioen Divisie en zijn de heren het eens met het favoriete Excelsior van André Hoekstra. Je hoort het allemaal in een hagelnieuwe podcast van FC Rijnmond.

