Politie zoekt fietsende getuige schietpartij Ridderkerk Archieffoto politie.nl

Op de Pruimendijk in Ridderkerk is zaterdagnacht 8 september een man gewond geraakt nadat hij is beschoten. Uit camerabeelden blijkt dat kort na het schietincident een fietser voorbij reed.

Het slachtoffer is een 23-jarige man uit Zwijndrecht. Hij is na de schietpartij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie komt graag in contact met de fietser die zaterdagnacht rond 02:30 uur op de Pruimendijk in Ridderkerk fietste. Op camerabeelden is te zien dat de fietser uit de richting van het viaduct komt dat onder de A16 door gaat.