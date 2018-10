Deel dit artikel:













A29 grotendeels open bij de Haringvlietbrug Haringvlietburg

Een rijbaan van de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam is open, de rest is nog dicht. Vanaf Rotterdam kan weer wel naar Brabant worden gereden. De Haringvlietbrug is dicht geweest omdat de slagboom er rond 12:30 uur uit is gereden. Er staan nog files.