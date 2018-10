Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrouw met kinderen in bakfiets aangereden in Barendrecht Foto: Mediatv

Op de 2e Barendrechtseweg in Barendrecht is een vrouw met twee kinderen in een bakfiets aangereden door een auto. Dat gebeurde op de rotonde met het Jaagpad. De automobilist zag de bakfiets over het hoofd.

In de bakfiets zaten een jongetje en een meisje. Het meisje werd uit de bakfiets geslingerd. Het jongetje zat nog in zijn gordel en de vrouw viel. Alle drie zijn gewond geraakt maar wel aanspreekbaar, zegt de politie. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht.