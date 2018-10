Deel dit artikel:













Rotterdammer laat niets los over schietpartij Haagse sishalounge Schietpartij

Rotterdammer Mustaf S. blijft zwijgen over zijn aandeel in een dodelijke schietpartij in Den Haag. Daardoor blijft onduidelijk wat er precies is gebeurd in de sishalounge. In de bar werd begin april van dit jaar een 17-jarige jongen gedood.

Justitie vermoedt dat er in de bar een ruzie is geweest tussen de dader en het slachtoffer. Maar zeker is dat niet. Van de schietpartij is een filmpje gemaakt dat op internet staat. Aan de hand van de beelden valt de toedracht niet goed uit te maken. S. kon een week na de schietpartij worden aangehouden bij een verkeerscontrole. De inmiddels 20-jarige Rotterdammer zit sindsdien vast. Justitie verdenkt hem van moord of doodslag. De shishalounge aan de Laan van Meerdervoort is inmiddels definitief gesloten.