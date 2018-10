Gemeente Dordrecht wil snel veel huizen bijbouwen

De gemeente Dordrecht trekt de portemonnee om meer en sneller te bouwen in de stad. Wethouder Piet Sleeking legt eenmalig dertig miljoen euro op tafel om ervoor te zorgen dat jongeren in Dordrecht kunnen blijven wonen.

De gemeente wil de komende vier jaar vierduizend nieuwe woningen bouwen, zo is bekend gemaakt tijdens de presentatie van de begroting van Dordrecht. De huizen komen onder meer aan het Admiraalsplein, de Patersweg en de Stadswerven.

Om daar snel mee aan de slag te gaan, trekt de gemeente dus eenmalig een groot bedrag uit. De groei is noodzakelijk, zegt Burgemeester Wouter Kolff. "Krimp tast de voorzieningen aan."

Veel van wat er in de begroting staat, is afkomstig uit het collegeakkoord. Zo is herhaald dat er vierduizend banen bij moeten komen in de stad. Dat betekent investeringen in het Leerpark, waarvan de opleidingen goed moeten aansluiten op de vraag naar technici en zorgpersoneel.

Uit de begroting blijkt verder dat Dordrecht jaarlijks zes miljoen euro uittrekt voor nieuw beleid. Er gaat een miljoen extra naar armoedebestrijding. Met het geld wil de gemeente sneller Dordtenaren in beeld krijgen die in de financiële problemen zitten.

Station

Dordrecht wil daarnaast dat het Leerpark een NS station krijgt en reserveert daar vijf miljoen euro voor. De komende tijd staat er onderhoud gepland aan Dordrecht Zuid. Als het aan de gemeente ligt wordt die halte verplaatst. Verder wil Dordrecht de intercity's terug.

Een ander plan dat al was gepresenteerd tijdens het coalitieakkoord en dat nu is herhaald is de vervanging van de pollers in de binnenstad door een systeem met camera's. Ook de introductie van een Dordtpas was al aangekondigd. Met die pas moet iedereen vanaf 2020 gebruik kunnen maken van culturele, recreatieve en sportieve voorzieningen.

Evenementen

Tot slot zet de stad in op kleine en grote evenementen. Zo herdenkt de stad het komende half jaar 400 jaar Dordtse Synode, The Passion komt in 2019 naar Dordrecht en in 2020 viert de stad dat het 800 jaar geleden stadsrechten kreeg.

Er wordt 50 mille uitgetrokken voor de veiligheid bij evenementen. Organisatoren daarvan klagen al jaren dat ze aan steeds strengere eisen moeten voldoen en daar ook nog de rekening voor krijgen. Dat leed wil wethouder Maarten Burggraaf verzachten.