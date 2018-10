Hellevoetsluis koopt historisch schilderij

In Hellevoetsluis is vrijdag een schilderij 'thuisgekomen'. De gemeente heeft het schilderij aangekocht omdat het veel zegt over de maritieme geschiedenis van het vestingstadje. Op het schilderij zijn de vuurtoren en het oliehuisje van Hellevoetsluis te zien, net als opleidingsschip de Nautilus.

Het schilderij heeft geen officiële titel. Schilder Christiaan Van Dommelshuizen maakte het werk in 1869. Het doek meet 120 bij 70 centimeter. "Het heeft in de loop van de tijd verschillende titels gehad", vertelt Bob Benschop van het Streekarchief Voorne-Putten die het werk op internet heeft ontdekt.

"In een publicatie heeft het gestaan als Aankomst in onrustige zee,maar het heeft ook Aankomst in Hellevoetsluis geheten." Van Dommelshuizen zelf heeft het schilderij geen titel meegegeven en lang is niet bekend geweest welk schip erop te zien is.

De Nautilus

Benschop: "Na wat onderzoek zijn we erachter gekomen dat het schip dat is afgebeeld de Nautilus is." De Nautilus is het opleidingsschip van de marine dat bijna twintig jaar in Hellevoetsluis heeft gelegen en van daaruit met matrozen in opleiding over de Noordzee en Atlantische Oceaan voer. "We kunnen het schilderij nu een titel geven met de naam van de Nautilus erin verwerkt."

De 19e-eeuwse schilder Christiaan van Dommelshuizen staat bekend als schilder van zeegezichten en schepen. "Het is een uniek stuk dat echt bij Hellevoetsluis hoort, dus wat dat betreft is het nu echt op z'n plek", zegt Benschop. Het schilderij staat voorlopig in de trouwzaal van het Prinsehuis in Hellevoetsluis.