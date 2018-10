FC Rijnmond geheel in teken van Excelsior

De uitzending van FC Rijnmond komt vrijdag uit het spelershome van Excelsior. Aan tafel bij Etienne Verhoeff en Geert den Ouden komen trainer Adrie Poldervaart, verdediger Jurgen Mattheij, financieel directeur Wouter Gudde en scout Bart Latuheru.

Terwijl de spelers aan het lunchen zijn, bespreken de mannen de seizoenstart van Excelsior. En ondanks de keurige dertiende plaats is eigenlijk niemand echt tevreden. Het tekent de groei van de Kralingers, die nog geen stabiele eredivisionist zijn.

Dat is de mening van André Hoekstra, de assistent-trainer die bezig is aan zijn twintigste seizoen bij Excelsior. In een reportage blikt hij terug en vooruit en we bespreken de dertien trainers met wie hij heeft gewerkt: van Adrie Koster tot Adrie Poldervaart.

FC Rijnmond is het begin van je voetbalweekend. Vrijdagavond is er ook een livestream van FC Den Bosch - FC Dordrecht. De wedstrijd begint om 20. uur. Zondag maken we Radio Rijnmond Sport van 13 tot 18 uur, waarbij Sparta - Cambuur centraal staat. En maandag is FC Rijnmond er weer op tv met als gast Peter Houtman.