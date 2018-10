Geen brandstichting bij bedrijfsbrand in Molenaarsgraaf

De oorzaak van de brand eind september bij Montapacking in Molenaarsgraaf blijft onbekend. Toch ziet het er niet naar uit dat de brand is aangestoken, concludeert de politie na onderzoek.

Bij de brand in het verpakkingsbedrijf aan de Polderweg-Oost kwam veel rook vrij. Mensen moesten ramen en deuren gesloten houden. Het pand van Montapacking is volledig in de as gelegd. Niemand raakte gewond.

De brand was zo hevig dat de precieze toedracht niet meer te achterhalen valt. Maar in de resten is volgens de politie niets gevonden wat lijkt op brandstichting, zoals braaksporen. De politie heeft het onderzoek gesloten.