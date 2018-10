Poortugaalse jachthond gaat voor titel 'beste van Nederland'

Na zes jaar intensieve training hoopt Alexander van Dorp uit Poortugaal dat zijn Hunter de beste jachthond van Nederland wordt. Over een maand neemt hij het op tegen zeventien andere honden.

Hunter is een Heidewachtel en binnen zijn eigen ras al de beste. "Hunter is geboren voor de jacht", zegt Van Dorp. "Het zit in zijn genen. Hij geniet er ook echt van om wild op te zoeken en naar de jager terug te brengen."

Hunter moet tijdens het nationaal kampioenschap opboksen tegen zeventien andere jachthondrassen, zoals de Golden Retriever, de Weimaraner en de Duitse Staande Langhaar.

Voor Hunter en zijn baas Alexander is het nu of nooit: een hond mag volgens de regels namelijk maar één keer mee doen aan de wedstrijd voor beste jachthond van Nederland.

De wedstrijd 'Nimrod' vindt dit jaar plaats op 12 november op landgoed Doorwerth in Gelderland.