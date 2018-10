Deel dit artikel:













FC Dordrecht nipt onderuit in Den Bosch FC-Den-Bosch-FC-Dordrecht

FC Dordrecht heeft ook de vijfde uitwedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie verloren. In Noord-Brabant was FC Den Bosch met 1-0 te sterk voor de Schapenkoppen. Een fout van Daniël Breedijk leidde vlak voor rust de goal in van Stefano Beltrame in.

In de eerste helft had de thuisploeg een licht overwicht. Beide ploegen kregen één goede kans. Een kopbal van Sam Kersten werd knap onder de lat vandaag getikt door Dordrecht-keeper Bryan Janssen en aan de andere kant schoot Oussama Zamouri over. Vlak voor rust ging Breedijk in de fout en profiteerde Beltrame. Kort na de pauze raakte Sven Blummel de paal met een knappe halve omhaal. FC Dordrecht wisselde aanvallend, maar kwam niet tot de gelijkmaker. Opstelling FC Dordrecht

Opstelling FC Dordrecht

Janssen; Stankov (67' Haydary), Breedijk, Montsma, Ormonde-Ottewil; Kok, Peijnenburg; Smith (59' Maletic); Mourgos (78' Schets), Zamouri, Cijntje

Scoreverloop

40' 1-0 Beltrame