Erik Sterk en Tineke van der Burg in de Voedseltuin

De Voedseltuin zoekt vrienden. Met een nieuwe campagne hoopt de tuin in Rotterdam-West op extra inkomsten.

De Voedseltuin op de gedempte Keilehaven in Rotterdam, kweekt biologische groenten voor de Voedselbank. Met een nieuwe campagne hoopt de Voedseltuin op extra inkomsten.

Appeltjes voor de dorst en toffe peren

Op 18 oktober is de aftrap van de vriendenwerving-campagne. Vrienden in spe kunnen met hun bijdrage een "appeltje voor de dorst" , 'een toffe peer' of een 'kers op de taart' worden. De campagne heeft als doel om, naast de uitbreiding van inkomsten, een breder draagvlak te creëren.Ook met het boek van de directeur van de Voedseltuin wil de tuin wat geld binnenhalen.

Chris Natuurlijk praat met Tineke van der Burg en met directeur Erik Sterk over de campagne en het boek "Aan onze kant is het groener" over acht jaar voedseltuin:

Luister zaterdag 13 oktober naar een nieuwe aflevering van Chris Natuurlijk. Vanaf 08.00 uur.