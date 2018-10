Deel dit artikel:













Aantal inklimmers Rotterdamse haven stijgt Vrachtwagen Archief Foto: Thijs Kern

Het aantal migranten dat in de Rotterdamse haven betrapt is in een vrachtwagen, is dit jaar gestegen. Vorig jaar werden tot en met september bijna zevenhonderd migranten betrapt, terwijl dat dit jaar al meer dan negenhonderd zijn. Doel van het inklimmen is Engeland bereiken.

Leefbaar Rotterdam vroeg de cijfers op naar aanleiding van de vondst van achttien mensen in een zeecontainer in Rotterdam, begin september. Volgens loco-burgemeester Wijbenga van Rotterdam gaat het vooral om Albanezen die in vrachtwagens klimmen. Dat gebeurde volgens transportbedrijven bij parkeerplaatsen langs de A16, A12 en A15.