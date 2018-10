Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sparta mist Kortsmit, maar heeft Vriends terug Bart Vriends is weer inzetbaar voor Sparta

Sparta kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden weer beschikken over verdediger Bart Vriends. De Utrechter was de laatste drie wedstrijden absent vanwege een blessure, maar is weer hersteld.

Doelman Roy Kortsmit ontbreekt tegen de Friese club. Tim Coremans zal de aan zijn heup geblesseerde doelman net als tegen Go Ahead Eagles vervangen. Verder mist trainer Henk Fraser naast de geblesseerde Ragnar Ache, Gregor Breinburg en Suently Alberto, die zijn opgeroepen voor hun land. Abdou Harroui en Deroy Duarte zijn wel gewoon inzetbaar. De twee middenvelders zijn door bondscoach Bert Konterman niet opgeroepen voor Oranje onder de 20. Sparta- Cambuur Leeuwarden begint zondag op het Kasteel om half drie en het duel is rechtstreeks te volgen in Radio Rijnmond Sport.