Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man in Rotterdam opgepakt voor overval Amsterdam Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie heeft in Rotterdam een 25-jarige man opgepakt voor een overval op een oudere vrouw in Amsterdam, vier jaar geleden. De man is opgepakt op basis van dna-onderzoek.

De 73-jarige vrouw is in januari 2014 overvallen, bedreigd en mishandeld. De overvaller nam de portemonnee van de vrouw mee en liet het slachtoffer bloedend achter. Dna-materiaal van de overvaller werd gevonden op het wapen dat hij bij de vrouw heeft achtergelaten. Begin deze maand is de verdachte opgepakt in Rotterdam, meldt de politie in Amsterdam.