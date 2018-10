Capellenaren zonder tv, internet en telefoon

Ruim 1500 inwoners van Capelle-Schollevaar zitten sinds donderdagmiddag 15:00 uur zonder televisie. De oorzaak is een kapotte kabel door werkzaamheden bij het Pierpandenplein, melden omwonenden.

Het gaat om heiwerk door een aannemer in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel.

VodafoneZiggo meldt dat het om een glasvezelkabel gaat. Monteurs zijn in Capelle om het probleem te repareren. Het is nog onbekend wanneer de storing is verholpen.