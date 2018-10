Zaterdag in Chris Natuurlijk: Toffe Peer of Appeltje voor de dorst

Met Chris Natuurlijk begin je het weekend lekker groen. Presentator Chris Vemer praat je zaterdag vanaf 08:00 uur bij over de volgende onderwerpen.

De Voedseltuin in Rotterdam-West is op zoek naar vrienden. De tuin op de gedempte Keilehaven kweekt biologische groenten voor de Voedselbank. In ruil voor een financiële bijdrage word je 'Appeltje voor de dorst' of 'Toffe Peer'. Chris spreekt met Tineke van der Burg en met directeur Erik Sterk.

Zaterdagmiddag is op TV Rijnmond een nieuwe aflevering te zien van het tv-programma 'Rotterdammers in het groen'. Chris was bij de opnames, waarin Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum deze aflevering de bijzondere natuur in de (buurt)Tuin op de Pier ontdekt.

Schrijver Jan Brokken vertelt over zijn nieuwe boek 'De Rechtvaardigen', dat gaat over Rotterdammer Jan Zwartendijk die in de Tweede Wereldoorlog duizenden Joden heeft gered.

Chris Natuurlijk is zaterdag vanaf 08:00 uur te horen op Radio Rijnmond. Haar uitzending is daarna ook als podcast terug te luisteren op Rijnmond.nl en de Rijnmond-app.