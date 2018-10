Commotie na vrijlating verdachte doodslag pizzeria

Een 30-jarige Rotterdammer die vastzat voor doodslag op een vrouw, is voorlopig op vrije voeten gesteld. De beslissing van de rechtbank leidde vrijdag tot grote commotie bij de nabestaanden.

De verdachte kreeg in juli van dit jaar ruzie in een pizzeria aan de Kleiweg in Rotterdam. Hij wilde een bestelde pizza in de zaak zelf opeten en werd boos dat hij daarvoor extra moest betalen.

De man geep een medewerkster van de zaak, de echtgenote van de eigenaar, bij de keel en duwde haar tegen de muur. Ook zou hij hebben geroepen dat hij haar dood zou maken en de zaak zou platbranden.

De 56-jarige vrouw overleed enkele dagen later aan een herseninfarct. Deskundigen onderzoeken nog of dat het gevolg was van de mishandeling. Justitie: "Dat vergt zeer specialistisch onderzoek, dat maar door een paar mensen kan worden gedaan. Het gaat zeker nog een half jaar in beslag nemen."

Dichtgeknepen

De verdachte zegt dat hij de vrouw slechts korte tijd heeft beetgepakt en niet haar keel langdurig heeft dichtgeknepen. Het slachtoffer heeft dat wel verklaard toen zij aangifte deed.

Verdachte Danny van K. benadrukte vrijdag dat hij nooit de bedoeling heeft gehad haar te doden. "Ik vind het heel erg dat mevrouw is overleden. Ik ben in een nachtmerrie beland."

Omdat het onderzoek nog lang duurt, mocht de verdachte tijdelijk naar huis. Wel onder voorwaarden: hij mag geen contact opnemen met de nabestaanden en mag niet in de buurt komen van de twee pizzeria's van de familie in Rotterdam (Kleiweg) en Capelle aan den IJssel.

Meldplicht

Daarnaast heeft hij een meldplicht bij de reclassering en moet hij zich verplicht laten behandelen, onder meer voor alcoholgebruik. Justitie zei erin te berusten dat de man voorlopig naar huis mag. "Dit is een heftige zaak met veel verdriet. Maar we kunnen niet uitsluiten dat we uiteindelijk geen medische oorzaak vinden voor de dood van mevrouw."

Als er geen direct verband is tussen de mishandeling en het overlijden, dan kan de verdachte hooguit voor poging doodslag worden berecht.

De beslissing van de rechter leidde tot onbegrip bij de nabestaanden. De echtgenoot van het slachtoffer wilde na afloop een vraag stellen aan de rechter. Die gaf aan dat er in principe niet over de beslissing kon worden gedebatteerd, maar bood de man wel de gelegenheid even iets te zeggen.

Scheldpartij

Geëmotioneerd zei hij dat de rechter een grote fout had gemaakt door de verdachte naar huis te sturen. Hij richtte zich ook naar de familie van de verdachte, wat leidde tot scheldpartijen over en weer. Leden van beide families wilden elkaar te lijf gaan, maar dat werd voorkomen door tussenkomst van een bode, een medewerkster van justitie en de parketpolitie.

Beide families zijn uiteindelijk gescheiden van elkaar en begeleid door de politie het gerechtsgebouw uitgeleid.