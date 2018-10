Deel dit artikel:













Poldervaart in FC Rijnmond: 'We zitten op 40%' FC Rijnmond over en bij Excelsior

FC Rijnmond staat volledig volledig in het teken van Excelsior dit keer. Voorlopig staan de Kralingers op de 13e plaats in de eredivisie. Trainer Adrie Poldervaart ziet nog meer dan voldoende ruimte voor verbetering: "We zitten misschien op 30 of 40%."

De coach vervolgt: "Het is moeilijk inschatten. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat er nog veel rek in zit. Ons doel is om beter te gaan voetballen dan we elke keer laten zien en om te zorgen dat we punten gaan vergaren." Centrale verdediger Jurgen Mattheij spreekt, in het licht van de punten die Excelsior al liet liggen, zelfs van een teleurstellende seizoensstart: "Kijk, als je hier eindigt [op de 13e plaats], dan is iedereen tevreden, maar met de manier waarop je nu speelt en de wedstrijden die je hebt weggegeven kun je wel van een mindere start spreken vind ik." In FC Rijnmond schuiven ook commercieel directeur Wouter Gudde en scout Bart Latuheru aan bij presentator Etienne Verhoeff en vaste analist Geert den Ouden. Daarnaast is er een reportage met en over assistent-trainer André Hoekstra.