Ouddorp maakt zich op voor zomerse zaterdag

Het was vanmiddag al genieten

Oktober geeft ons nog wat heerlijke zomerse dagen cadeau. Veel mensen kiezen ervoor om daar volop van te genieten op het strand van Ouddorp. De strandtenten maken zich op voor een topzaterdag.

“Een mooi voorseizoen, een superzomer en nu dit cadeautje. Het houdt maar niet op”, zegt Anja Kramer, eigenaar van strandtent C-Side.

Personeel

“Het is wel wat lastiger met het vinden van voldoende personeel, een probleem dat sowieso speelt in de horeca. Maar morgen hebben we gelukkig genoeg mensen.”

Kramer vindt het heerlijk om te zien hoe vrolijk iedereen deze dagen is. “Je merkt het echt aan de mensen. En dan te bedenken dat ze voor morgen 25 graden op geven! Dan zit het hier helemaal vol.”

Timing

Bij de strandtent zaten vrijdagmiddag al veel mensen die een heel weekend in Ouddorp blijven. “Ja die timing kan bijna niet beter hè! Je krijgt wat je verdiend zeggen ze dan!”