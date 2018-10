Deel dit artikel:













Bestuurder Islamitische Universiteit weer op vrije voeten Islamitische Universiteit Europa in Rotterdam

Een bestuurder van de Islamitische Universiteit van Europa in Rotterdam die eerder deze week werd aangehouden voor fraude, is vrijdag weer vrijgelaten. Justitie is het niet eens met deze beslissing van de rechter-commissaris en gaat in hoger beroep.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) hield de man deze week aan na nieuwe verdenkingen van valsheid in geschrifte en verduistering. Zijn woning en het pand van de Islamitische Universiteit van Europa zijn doorzocht. Daarbij is administratie en cash in beslag genomen. In 2016 was de rector ook al eens opgepakt voor fraude met giftenaftrek. Hij kwam vrij op voorwaarde dat hij zich niet meer zou bemoeien met de financiën of de administratie van de universiteit. Justitie denkt dat hij zich niet aan die afspraak houdt.