Rijnmond Staat Stil met Marijke Hofland en de moord op haar dochter

Marijke Hofland uit Rotterdam heeft ruim 25 jaar in onzekerheid verkeerd: wie was de moordenaar van haar dochter?

In juni 1991 werd de 22-jarige verslaafde en prostituee Francisca Garcia Hofland dood aangetroffen bij de Westzeedijk. Een jaar eerder werd bij de Willemsbrug een andere jonge vrouw vermoord, Berendina Stijger. Justitie denkt nu dat het een en dezelfde dader is: Albert B. uit Schiedam.

Komende donderdag komt het verlossende oordeel van de rechter: wordt Albert B. schuldig verklaard? Voor Marijke Hofland is een veroordeling heel belangrijk: eindelijk duidelijkheid.

Hoe ga je al die jaren om met die knagende onzekerheid? Hoe kon het zo misgaan in het leven van Francisca Garcia Hofland?

Westzeedijk

Marijke Hofland: "Ik zat destijds in '91 naar TV Rijnmond te kijken, waar werd gesproken over een dode, jonge vrouw aan de Westzeedijk. Toen de recherche aanbelde, zei ik dat ik al wist waarvoor zij kwamen."

Het was het einde van een toch al dramatische periode in haar leven. Een leven, dat zo onbezorgd en vrolijk begint in Rotterdam Hillesluis, waar zij wordt geboren. Als dochter van de patatbakker worden al snel haar zangtalenten ontdekt.

"Mijn vader kocht een gitaar voor mij, ik begon te zingen en viel op. Ik solliciteerde bij The Hurricane Strings en werd aangenomen." Het leidt tot een groot aantal romantische liedjes en toernees door Europa. De grootste hit is Bobby's Schat .

Mishandeld

Als zij met een vriendin op vakantie gaat naar Mallorca, loopt het mis. Marijke Hofland wordt verliefd op Paco Garcia, raakt snel zwanger, maar wordt door hem mishandeld. "Hij was vreselijk jaloers en sloeg me steeds tot bloedens toe. Dan riep hij: dat mooie gezichtje sla ik tot puin."

Garcia overlijdt op jonge leeftijd door een motorongeluk. Marijke Hofland heeft er geen moeite mee te zeggen dat zijn dood als een opluchting kwam. Als Marijke weer in Nederland is, volgt dochter Francisca een tijdje later.

"Het was zo'n makkelijk kind en ze paste zich snel aan. Ze had ook een talenknobbel." Maar op haar 13e raakt Francisca verzeild in de Rotterdamse drugsscene. "Ze heeft geprobeerd af te kicken, maar toch ging ze iedere keer weer gebruiken. Ze zwierf op straat en om drugs te kunnen kopen stal ze ook van mij. De tv, jassen, ook armbanden die ik nog aan mijn zangcarrière had overgehouden."



Tippelzone

Francisca Hofland belandt uiteindelijk ook op de beruchte tippelzone aan de GJ de Jonghweg in Rotterdam. "Het doet mij pijn in de rechtszaal te horen dat zij als prostituee werkte. Want zo was zij niet. Ze moet ten einde raad zijn geweest."

In de ogen van justitie is zij mogelijk daar door Albert B. uit Schiedam meegenomen en even verderop vermoord . De eis: 20 jaar cel voor de twee moorden, op Hofland en Stijger. "Ik hoop dat hij meer krijgt. Hij heeft die meisjes afgeslacht."

DNA-match

Albert B. kwam na al die jaren in beeld dankzij een DNA-match."Ik heb 26 jaar lang elke dag tot God gebeden dat hij werd opgepakt. Dus toen de recherche het kwam zeggen, was dat geweldig."

Donderdag weet zij of ook de rechter hem schuldig acht. "Als hij wordt vrijgesproken, zou dat een enorme klap zijn. Maar ik probeer wel mijn gewone leven voort te zetten. Ik ga veel de deur uit en dan wil ik het niet constant over deze zaak hebben. In het café draaien ze dan Bobby's Schat voor me. Je moet er wat van proberen te maken, al wordt het gemis wel steeds groter."

