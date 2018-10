Radartoren Tweede Maasvlakte in gebruik genomen

De nieuwe radartoren op de Tweede Maasvlakte is sinds vrijdag in gebruik. De zeventig meter hoge toren aan de Prinses Maximaweg neemt de taken over van de voormalige vuurtoren aan de Europaweg.

De vorige radartoren wordt gesloopt, omdat deze aan het einde van zijn bouwkundige levensduur zat. Ook nam de radardekking af, omdat de Maasvlakte verder volgebouwd wordt. De nieuwe toren staat dichter op zee.

Het transport van het 70 meter hoge gevaarte had nogal wat voeten in aarde. In juni werd de toren in drie delen over de Maas met speciaal transport vervoerd van de werkplaats van Hollandia Infra in Krimpen aan den IJssel, naar de zeewering aan de Prinses Maximaweg op de Maasvlakte.



De nieuwe toren is niet te missen: de buitenkant is uitgevoerd in voorgeroest staal, dat weervast en onderhoudsvrij is. “De ingebruikname is goed voor de veiligheid in de haven. Bovendien maakt de toren de haven weer een stukje mooier. Dat is goed voor het vestigingsklimaat en stimuleert mensen om er te werken", zegt Ronald Paul van het Havenbedrijf Rotterdam.