Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vernielde gedenksteen voor vermoorde Anoeska (3) in ere hersteld Vader Chiel ligt

Chiel Grishaver is dolblij dat de gedenksteen van zijn in 1986 vermoorde dochter Anoeska (3) is hersteld. De steen in Het Park bij de Euromast in Rotterdam werd deze zomer bekrast. Vrijdag is op dezelfde plek een gedenksteen met een nieuwe plaat neergelegd.

Anoeska werd in 1986 zodanig mishandeld door de nieuwe vriend van haar moeder, dat de peuter overleed. Om de dood te verhullen werd het meisje door de moeder en vriend in Het Park gegraven. De dag erop gaven ze haar op als vermist.

Lees ook: Gedenksteen 3-jarige Anoeska in het park bij de Euromast vernield "Ik moet eerlijk zeggen dat het nog mooier is dan dat het was", zegt Grishaver over de gerepareerde steen. "Er zit nu veiligheidsplexiglas omheen." "Ik wil de politie Rotterdam en de gemeente ontzettend bedanken", vervolgt Grishaver. Niet voor het oppakken van de dader van de vernielingen - die is nog niet bekend -, maar voor het vinden van een anonieme schenker die de reparatie van de gedenksteen heeft bekostigd. "Daar ben ik ze heel dankbaar voor." Of de dader ooit opgepakt wordt? "Ik denk eerlijk gezegd van niet", zegt Grishaver. "Ik hoop echt dat dit zijn geweten aanspreekt en dat hij zichzelf alsnog meldt bij de politie. Maar het belangrijkste is dat de gedenksteen nu weer in ere is hersteld."