Schippers: geen brug, maar een tunnel bij Kralingen

De Algemene Schippers Vereeniging (ASV) maakt zich zorgen over de plannen voor een nieuwe brugverbinding tussen Feijenoord en De Esch in Rotterdam.

Volgens de schippers ligt er op die plek een bocht, met sterke stroming. Als er een brug zou komen zou dat kunnen leiden tot aanvaringen. Ook komt er door een brug minder ruimte voor schepen om te varen én zorgt een burgopening voor vertraging voor het wegverkeer. De branchevereniging pleit dan ook voor een tunnel.

"We wilden er eens vroeg bij zijn", zegt een woordvoerder. Daarom stuurt de vereniging zijn waarschuwing naar de gemeenteraad van Rotterdam. In het coalitieakkoord van het huidige college staat het voornemen in de komende vier jaar een besluit te nemen over een derde stadsbrug.

De extra verbinding tussen noord en zuid maakt deel uit van de verkeersplannen voor de komende jaren. Eerder spraken de bewoners van De Esch en van de Veranda ook al de voorkeur uit voor een tunnel.