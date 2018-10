Deel dit artikel:













Glennis Grace met eerbetoon aan Whitney Houston in Ahoy Glennis Grace tijdens haar Whitney-tribute in de AFAS Live. Foto: ANP / Paul Bergen

Zangeres Glennis Grace geeft volgend jaar in Rotterdam Ahoy een eerbetoon aan de overleden zangeres Whitney Houston. Ahoy was de plek waar de Amerikaanse zangeres in 1999 haar laatste concert in Nederland gaf.

Afgelopen weekend gaf de finalist van America's Got Talent een concert in de AFAS Live in Amsterdam, die ook in het teken stond van Whitney Houston. De reacties op die show, waar ruim 11 duizend bezoekers op af kwamen, waren lovend. Daarom is besloten het eerbetoon op 6 september 2019 in Rotterdam een vervolg te geven. Glennis Grace kijkt ernaar uit: "Zo bijzonder en een enorme eer!" De ticketverkoop voor de show in Ahoy is vrijdagavond gestart.