Zwijndrechtenaar verdronken in Zeeuwse haven De zoekactie. Foto: Politie

Een 40-jarige man uit Zwijndrecht is vrijdag van een werkeiland in Zeeland gevallen en verdronken. Het lichaam is vrijdagavond na een lange zoektocht gevonden in het water van de Scaldiahaven bij Nieuwdorp.

De man was aan het werk op het boorplatform dat aan de kade ligt. Rond 08:15 uur is hij in het water gevallen. Een zoektocht naar de man werd anderhalf uur later omgezet naar een bergingsactie. Rond 21:30 uur werd uiteindelijk het stoffelijk overschot van de man gevonden. Hij is voor verder onderzoek naar het mortuarium gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het bedrijfsongeval heeft kunnen gebeuren.