Capellenaars hebben weer tv, internet en telefoon

De storing van Ziggo in Capelle Schollevaar is zaterdagmorgen weer opgelost. De Capellenaren zaten sinds donderdagmiddag 14:00 uur zonder televisie, internet of telefonie.

De oorzaak van de storing was een kapotte kabel door werkzaamheden bij het Pier Panderplein. Het gaat om heiwerk in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel. De Capelse Joke vertelt: "Vrijdagavond om 19:15 uur ging alles weer aan, voor drie minuten. Daarna weer een uur niets en toen weer wel. Tot op heden werkt het nog." Zij laat weten wel contact op te gaan nemen met Ziggo voor een eventuele vergoeding.