Na 600 jaar weer een kogge op de Merwede De Kamper kogge.

Vanaf deze zaterdag is er weer een kogge - een middeleeuws handelsschip - te vinden op de Merwede naast de ruïne van het Huis te Merwede. Dat is in het kader van de Nationale Archeologiedagen 2018.

Het gaat om de Kamper kogge, een reconstructie van een opgegraven middeleeuwse kogge bij Nijkerk. Deze zaterdag is er een evenement op het kasteelterrein waarbij verschillende aspecten met betrekking tot archeologie worden uitgelegd en getoond. Er worden rondleidingen gegeven en er wordt ter plekke archeologisch onderzoek uitgevoerd. Ook zijn er diverse re-enactmentgroepen aanwezig die de geschiedenis naspelen. Het evenement is van 10:30 uur tot 16:00 uur op het kasteelterrein van de ruïne van het Huis te Merwede in Dordrecht en is gratis toegankelijk.