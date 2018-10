Nieuw onderdeel Roparun start in Almelo

Almelo wordt de startplaats van de gloednieuwe halve Roparun. Daarmee is Almelo na Parijs en Hamburg de derde startlocatie voor de hardloopwedstrijd naar Rotterdam.

Roparun heeft besloten een halve Roparun toe te voegen, om de drempel voor nieuwe teams te verlagen. Roparun directeur Wiljan Vloet: “Met de halve Roparun willen we een nieuwe groep deelnemers aanspreken voor wie de héle Roparun organisatorisch of qua afstand nog een brug te ver is. Het is zonde dat zij nu helemaal niet aanhaken. Hoe meer deelnemende teams we hebben, hoe hoger immers het eindbedrag wordt. Daarmee kunnen we dan meer doelen steunen die het leven van mensen met kanker veraangenamen.”

De deelnemers aan de halve Roparun moeten ongeveer 245 kilometer afleggen. Vanaf de startlocatie volgen zij dezelfde route als de teams die op zaterdag 8 juni in Hamburg starten. Wiljan Vloet: “Door de kortere afstand wordt het voor méér recreatieve lopers mogelijk om mee te doen.

In 2019 zal de 28e editie plaatsvinden. Roparun is een estafetteloop van Parijs (534 kilometer) en Hamburg (563 kilometer) naar Rotterdam.

De Roparun is bedoeld om geld in te zamelen voor mensen met kanker. De editie van 2018 bracht ruim 5,1 miljoen euro op.