Jan Brokken vertelt verhaal over Rotterdamse oorlogsheld

De Rechtvaardigen van Jan Brokken over Rotterdammer Jan Zwartendijk staat hoog in de Boeken Top Tien.

Een week na verschijnen staat het boek al op nummer drie in de Boeken Top Tien van NRC.Bij de Rotterdamse boekhandel Donner staat het boek op de tweede plaats van best verkochte boeken in de categorie non-fictie.

Op 13 oktober was Jan Brokken in Chris Natuurlijk om te vertellen over zijn boek De Rechtvaardigen, een aangrijpend oorlogsverhaal over Rotterdammer Jan Zwartendijk. Als Nederlandse consul in Kaunas (Litouwen) ontdekte hij een manier om duizenden uit Polen gevluchte Joden het leven te redden. Zelf heeft hij nooit geweten hoeveel mensen hij hiermee heeft gered.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog schreef Zwartendijk in korte tijd duizenden visa uit voor Curaçao. Daarmee reisden de vluchtelingen met de Trans Siberië Express naar Japan en verder. In De Rechtvaardigen schrijft Jan Brokken niet alleen over het leven van Zwartendijk en andere diplomaten die hieraan hebben meegewerkt, maar ook over de lotgevallen van veel van de ontkomen Joden.

Bijzondere Rotterdammer

Zwartendijk kwam uit een Rotterdamse patriciërsfamilie. Op oudere leeftijd werd hij directeur van Philips in Litouwen, waar hij vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd gevraagd om consul te worden.

"Ik ben opgegroeid in Rhoon, onder de rook van Rotterdam. In het dorp woonden veel zakenlieden als Jan Zwartendijk en ik wilde graag het verhaal over deze bijzondere Rotterdammer schrijven.", zegt Jan Brokken over zijn boek.