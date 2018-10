Politiek010: 8.000 mensen uit de bijstand, hoe dan?

Het is de missie van de Rotterdamse wethouder Richard Moti van Werk en Inkomen: 8.000 mensen uit de bijstand aan werk helpen én houden. "Dat wil ik bereiken door in heel veel sectoren baangaranties af te spreken tussen opleidingen en bedrijven", zegt Moti. Deze week een uitgebreide reportage in Politiek010.

Hij is op werkbezoek bij opleidingsbedrijf Insignia, waar mensen die langdurig in de bijstand zitten worden opgeleid tot brandwacht, beveiliger of taxi-chauffeur. Ze kunnen in korte tijd verschillende certificaten halen. "Ik vind dit mooi, omdat samen met bedrijven er een afspraak is dat als Insigna de mensen klaarstoomt voor de arbeidsmarkt, de bedrijven garanderen dat ze aan de bak komen."

Deze afspraak wil de wethouder met veel meer bedrijven maken in het Leer- Werkakkoord dat later dit jaar wordt gepresenteerd. "Ook in de horeca, in de zorg, in de haven en in de techniek moeten we tot dit soort afspraken komen."

Daarnaast wil hij de randvoorwaarden voor goed functioneren op het werk scheppen. "Vaak hebben mensen die steeds terugvallen in de bijstand veel andere problemen, zoals schulden, taalproblemen of huisvestingsproblemen. In de nieuwe aanpak willen we alle problemen in één keer aanpakken. Zodat mensen ook aan het werk blijven."

Granieten bestand

Op dit moment zitten 38 duizend mensen in de bijstand, dat zijn er over vier jaar nog 30 duizend belooft dit college. Om dat aantal te halen, moeten ook de mensen die al jarenlang in de bijstand zitten aan werk worden geholpen. Het zogenoemde 'granieten bestand'.

"Ik geloof niet in een granieten bestand", zegt Moti. "Ik geloof dat iedere werkzoekende iets kan en daarom mee moet doen. Dus ik geloof dat we alle werkzoekenden moeten helpen op weg naar werk en mensen niet moeten opgeven."

Politiek010

Verder in Politiek010 ook aandacht voor het afscheid van bode Hans Lierop, jarenlang dé gastheer van het stadhuis op de Coolsingel. En in het weekoverzicht aandacht voor het onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven en het uitblijven van een Formule 1-race in Rotterdam.