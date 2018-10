Een tractorrijbewijs, is dat nodig?

Ook deze week stroomden de vragen weer binnen! Van moestuin tot polo shirt, kentekens en tractorrijbewijzen. Lees hieronder gauw verder voor de antwoorden.

2 kentekenplaten

Corry Nieuwkoop vraagt: ik zag gisteren een truck met oplegger en die hadden 2 verschillende kentekenplaten. Hoe kan dat?

Dit heeft te maken met bestaande Europese regelgeving. Een aanhanger-caravan boven de 750 kg heeft een eigen kenteken.





Moestuin

Corrie de Rooij vraagt ons: Ik had laatst een discussie met mijn zus over het woord ‘Moestuin’. Ik zei: dat heet vast zo omdat het kleine tuintjes zijn waarin je dingen verbouwt die je in een potje kunt inmaken. Om moes van te maken dus. Mijn zus zei dat het waarschijnlijk een verbastering is. Hoe zit het met dat woord?

Met het woord moes werd oorspronkelijk gewoon voedsel of een maaltijd aangeduid, meestal bestond dat uit groenten en kruiden. Later pas kreeg het de betekenis van fijn gekookt of gehakt voedsel. Warmoes staat voor warme gekookte groenten.





Waarom wit?

Paul Verspeek vraagt zich af waarom caravans bijna altijd wit of crèmekleurig zijn. Heeft dat met de zon te maken? En maakt die kleur dan echt zoveel verschil? Ik zag laatst een rode rijden en dacht: dat is eigenlijk heel mooi.

Wit reflecteert beter de warmte en caravans zijn meestal gemaakt van kunststof. Gekleurde kunststoffen verkleuren in de zon door UV-straling. Witte caravans blijven mooi wit.Caravans kunnen in principe in elke kleur worden gespoten, maar de meesten bestellen wit. In de VS worden ook wel zwarte caravans verkocht en die houden ze koel met een airco.





T-shirt, polo...what's the difference?

Taco de Jong uit Hoogvliet vraagt: Waarom heet een shirt met korte mouwen en een kraag een polo? Is dat vanwege de sport, of om een andere reden?

De oorsprong van dit shirt ligt eind 19e eeuw in India in Manipur en het shirt is inderdaad ontwikkeld voor de toen nog jonge polo sport.

Het eerste shirt dat min of meer de huidige vorm had werd geïntroduceerd in 1896, de knopen waren bedacht om te voorkomen dat de stropdassen die men toen droeg gingen wapperen. In 1926 maakte toptennisser en kledingontwerper René Lacoste er een mouwloos shirt van met ademend materiaal.





Mooi werk

Anonieme vragensteller: Kunt u voor mij eens uitzoeken wat er in de laatste 10 jaar beslist is over rijbewijsbezitters die ineens zonder ook maar 1 les of een praktijkexamen het tractorrijbewijs erbij hebben gekregen? Waarom doen ze dat nu ineens bij iedereen?En ook wil ik weten wie dit verzonnen heeft, is het de ANWB, Veilig Verkeer Nederland, de Land- en Tuinbouw Organisatie, de politie misschien wel?

Sinds 1 juli 2015 is het rijbewijs uitgebreid met een categorie T. Dit is ingevoerd omdat er te veel ongelukken gebeurde op de openbare weg met tractoren. Nu moeten bestuurders van tractoren in plaats van een tractorcertificaat een gewoon rijbewijs halen om de kennis te hebben van de regels op openbare wegen.

Sinds 1 juli 2015 wordt categorie T automatisch bijgeschreven bij de volgende verlenging van uw Nederlandse rijbewijs. Als een tractor op eigen wegen of akker rijdt is het niet verplicht.





Zittesje sjnaak

Gerrit Voss vroeg ons via Facebook: Wie weet wat dat is, in Sittard heet dat de Sittesje snaak maar is ook gezien in Frankrijk (Monton sur surloing). het is een jongetje die gebogen tussen zijn benen door kijkt. Op de site mien sitterd staat een afbeelding. Ik ben erg benieuwd.

Het beeldje de zittesje sjnaak ( Sittardse grappenmaker) is gemaakt door de Limburgse beeldhouwer Louis Wiertz (Schinnen 1944 -)

Je zou het de Zittesje versie kunnen noemen van een kwajongen of een Pietje Bell.

Snaak is oud woord voor grappenmaker en een spotnaam voor een man of jongen. Dit woord kan afkomstig zijn van het Middel nederduitse “snake”; en dit betekent inderdaad slang of adder. Maar snaak zou ook van “snakken” in de betekenis van “kletsen” kunnen afstammen.

